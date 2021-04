O G-Drive #26 vai contar este ano com Rui Andrade, piloto luso-angolano que se vai estrear no ELMS, assim como Pietro Fittipaldi, piloto de reserva da Haas. Além do compromisso na F1 e da temporada no ELMS, o brasileiro fará quatro provas na Indy em 2021, todas em ovais. Veja o onboard do Aurus 01 – Gibson no circuito de Barcelona: