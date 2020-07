ELMS: Nicolas Lapierre mais rápido no primeiro dia

No primeiro dia de preparação para a época do ELMS, Nicolas Lapierre foi o mais rápido de todos.

O quatro vezes vencedor da classe em Le Mans colocou o No. 37 Oreca 07 Gibson no primeiro lugar da tabela 1: 39.475 durante o segundo apronto da tarde, tornando-se na referência do dia.

Lapierre conseguiu uma vantagem de 0,084 segundos da segunda melhor marca do dia, assinada durante a sessão da noite pelo piloto da Duqueine Oreca, Tristan Gommendy. O terceiro mais rápido foi o Oreca da High Class Racing , que também teve seu melhor tempo à noite, cortesia de Anders Fjordbach, que marcou 1: 39.624. Phil Hanson, colega de equipa de Filipe Albuquerque, foi o quarto mais rápido no final do dia no #22 United Oreca, enquanto o novo piloto da G-Drive, Mikkel Jensen, ficou em quinto lugar à frente de Richard Bradley, da IDEC.

Tempos do dia de ontem:

Manhã / Tarde / Noite