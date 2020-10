ELMS/Monza, TL1: Filipe Albuquerque e Phil Hanson 2º

Na primeira sessão de treinos livres para as 4h de Monza do European Le Mans Series (ELMS), a dupla Filipe Albuquerque/Phil Hanson colocaram o #22 Oreca 07 – Gibson da United Autosports na segunda posição, a 0.378s do tempo mais rápido (1:34.612s) que foi postado pelo #26 da G-Drive Racing de R. Rusinov, M. Jensen e N. de Vries.

Na classe LMP3, o #8 da RealRealteam Racing com E. Garcia e D. Droux foi o mais rápido com um tempo de 1:43.781s. Na classe LmGTE, o Porsche 911 RSR #93 da Proton Competition com F.Lase, R.Lietz e o actor de cinema Michael Fassbender foi o mais rápido com um tempo de 1:47.373s.