ELMS: Monza regressa ao calendário | AutoSport

Numa alteração ao calendário de 2022, a ronda 3 do ELMS terá lugar em Itália no Autodromo Nazionale di Monza no domingo 3 de Julho, em substituição do evento em Hungaroring na Hungria, na mesma data.

O ELMS regressou a Monza em 2017 e o circuito tem realizado uma ronda do campeonato todos os anos desde então. A mudança significa também duas visitas a Itália, com as 4 Horas de Imola, no dia 15 de Maio. As duas corridas italianas serão realizadas antes e depois das 24 Horas de Le Mans, que terão lugar a 11/12 de Junho.

2022 Calendário ELMS:

12 de Abril – Teste Oficial – Le Castellet – FRA

17 de Abril – 4 Horas de Le Castellet – FRA

15 de Maio – 4 Horas de Imola – ITA

03 de Julho – 4 Horas de Monza – ITA

28 de Agosto – 4 Horas de Barcelona – ESP

25 de Setembro – 4 Horas de Spa-Francorchamps – BEL

16 de Outubro – 4 Horas de Portimão – PRT