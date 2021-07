ELMS, Monza: G Drive na pole | AutoSport

Franco Colapinto conquistou a pole para as 4h de Monza, terceira ronda do campeonato europeu de resistência. O jovem da G Drive deu a segunda pole seguida para a equipa apoiada pela Algarve Pro Racing (APR).

Colapinto fez o tempo de 1:37.646, seguido de Jonathan Aberdein no Oreca #22 da United Autosports, com Louis Deletraz (WRT) a fechar o top 3. Os limites de pista foram muito controlados nesta sessão com alguns pilotos a serem apanhados “fora de jogo”. Ben Hanley colocou o Oreca da Dragonspeed em quarto lugar geral e primeiro na classe Pro-Am, vencendo por pouco o Logan Sargeant da Racing Team Turkey por apenas cerca de dois milésimos de segundo. No sexto lugar ficou o #24 da APR.

Laurents Hörr da DKR Engineering fez o melhor tempo em LMP3 levando a melhor sobre Ugo de Wilde da Inter Europol, por pouco mais de 50 milésimos. Em LMGTE foi o Ferrari de Alessandro Pier Guidi da Spirit of Race com o tempo de 1:46.608, um tempo que deixou o Ferrari de Alessio Rovera (AF Corse) a pouco mais de 0.05 seg.

A corrida está agendada para amanhã, com o arranque agendado para as 10 da manhã.