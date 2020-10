ELMS/Monza: Filipe Albuquerque e Phil Hanson na pole position

É a sexta ‘pole position’ consecutiva que Filipe Albuquerque conquista, a quarta no European Le Mans Series. O piloto português, que faz dupla com Phil Hanson no Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports, consegue assim mais um ponto para as contas do Campeonato, tendo agora 30 pontos de vantagem para o segundo classificado, quando faltam somente disputar duas corridas para o final da temporada.

“Estou muito feliz. Não estava à espera de conseguir, estávamos muito próximos em termos de andamento. Mas quando percebi que fui mais rápido, foi uma explosão de alegria. É mais um ponto para as contas do Campeonato, temos agora 30 de vantagem. É muito bom. Conseguimos a ‘pole’ em todas as corridas do ELMS, temos de estar orgulhosos”, começou por referir Filipe Albuquerque.

“A posição na grelha é importante mas não determinante. Muita coisa pode acontecer em quatro horas. O importante é que estamos rápidos e acreditamos num bom resultado. Vencer é o nosso objetivo principal pois assegurávamos o título e seria maravilhoso, mas no automobilismo as vitórias só acontecem quando cruzarmos a linha de meta. Já vi vitórias escaparem-me por metros, por isso, é importante não perder o foco e dar o nosso melhor. Os ingredientes estão todos lá”, rematou o piloto de Coimbra.

A corrida terá transmissão em directo na Sporttv 3 amanhã, domingo, ou então no YouTube do campeoanto – CLIQUE AQUI – a partir das 10h.