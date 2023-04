ELMS, Miguel Cristóvão: “queremos lutar pelo triunfo” | AutoSport

Miguel Cristóvão arranca para a corrida inaugural da temporada do European Le Mans Series da segunda posição da grelha de partida na classe LMP3. O piloto luso tem como objetivo o triunfo na classe nas 4 Horas de Barcelona, tendo como companheiros de equipa Kai Askey e Wyatt Brichacek.

Ao longo das sessões de treinos livres, Miguel Cristóvão e os seus colegas de equipa do Ligier JS P320 #13 da Inter Europol Competition deram provas de estarem bastante competitivos, o que ficou fechado com a conquista de um bom resultado na sessão de qualificação. Aos comandos do carro esteve Wyatt Brichacek, que terminou a apenas três décimos de segundo do tempo da pole-position.

“Estivemos sempre entre os mais rápidos – na primeira sessão de treinos-livres fomos quartos e no teste para pilotos Bronze eu fui quinto a três décimos do melhor tempo, isto com pneus usados. Sabíamos que poderíamos assegurar um bom resultado na qualificação e o Wyatt esteve muito bem, conseguindo o segundo posto na grelha de partida”, afirmou o português. “Como já disse, temos demonstrado consistentemente uma boa competitividade e vamos arrancar da segunda posição entre os concorrentes da nossa classe, portanto, queremos lutar pelo triunfo. É uma corrida longa e com muitos carros em pista, o que determina que a gestão do tráfego e a estratégia sejam importantes para o desfecho da prova. Vamos dar o nosso melhor para que possamos terminar as quatro horas no degrau mais alto do pódio. Não será fácil, uma vez que a concorrência é muito forte, mas vamos trabalhar”, concluiu Miguel Cristóvão

As 4 Horas de Barcelona têm o seu início às 10h30 e pode ser seguida em direto no website do European Le Mans Series.