ELMS: Miguel Cristóvão procura liderança em Imola

Miguel Cristóvão participa no próximo fim-de-semana na terceira etapa das European Le Mans Series, as 4 Horas de Imola, que terão lugar no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, esperando o português estar na luta pelas melhores posições, apesar de nunca ter competido no circuito italiano.

O piloto de Lisboa e os seus colegas de equipa, Manuel Espírito Santo e Cédric Oltramare, tem estado consistentemente na batalha pelos lugares do pódio nas duas provas já realizadas e, presentemente, estão no terceiro posto do Campeonato de Pilotos LMP3, depois de um segundo lugar e uma pole-position, distando apenas nove pontos dos líderes.

Para o fim-de-semana de Imola, o piloto da COOL Racing tem um desafio exigente pela frente, uma vez que é a primeira vez que compete no traçado transalpino. “Não conheço esta pista, estive a realizar trabalho de simulador, mas este fim-de-semana é a primeira vez que vou contactar com o circuito. O meu foco será aprender o traçado de modo a ser competitivo ao longo de todo o evento. Temos também de afinar bem o carro para esta pista que, pelo menos, no simulador é fantástico e muito exigente, para além de ter muita história”, apontou Miguel Cristóvão.

Atendendo ser um circuito novo, que as ELMS visitaram apenas por uma vez nos últimos oito anos, tantos os pilotos como a COOL Racing terão um desafio exigente pela frente para afinar correctamente o Ligier JS P320, mas nem por isso deixam de olhar para o campeonato como a sua prioridade. “Sabemos que temos de trabalhar muito ao longo de todo o fim-de-semana, dado que é um traçado do qual temos poucos dados, mas é igual para todos. Os nossos adversários são muito fortes, mas sabemos que temos os nossos pontos fortes e vamos aplicar-nos para sermos competitivos e atacarmos a liderança do campeonato”, concluiu Miguel Cristóvão.

O programa oficial das 4 Horas de Imola têm o seu início na sexta-feira com os treinos. No sábado realiza-se a qualificação, a partir das 14h00, Hora de Lisboa. A corrida terá luz verde às 10h30 de domingo, podendo ser seguida em directo no canal de Youtube das European Le Mans Series e na Sport TV6.