ELMS, Miguel Cristóvão: “O nosso objetivo é vencer cada uma das corridas” | AutoSport

Desafio duplo para o pelotão do European Le Mans Series, com o final de temporada marcado para o Autódromo Internacional do Algarve, onde Miguel Cristóvão espera estar na luta pelas vitórias na classe LMP3.

Cristóvão é um dos pilotos portugueses na classe LMP3, tendo estando envolvido consistentemente na luta pelas vitórias, mas que lhes tem vindo a fugir por inúmeras contrariedades. Ainda assim, Miguel Cristóvão e os seus colegas de equipa, Kay Askey e Wyatt Brichacek, estão no segundo posto do campeonato de pilotos LMP3, detendo uma possibilidade, ainda que muito ténue, de conquistar o cetro.

O trio da Inter Europol Competition, que terá ao seu dispor um Ligier JS P320, está focado em cada uma das corridas com o intuito de as tentar vencer. “Ao longo da temporada temos estado na luta pela vitória, mas devido a diversas questões nunca conseguimos subir ao degrau mais alto do pódio e queremos alterar isso no Algarve. Todo o nosso trabalho durante este fim-de-semana terá como intuito levar-nos até ao triunfo. Sabemos que temos a possibilidade de vencer o título deste ano, mas sabemos que é uma possibilidade muito remota. O nosso objetivo é vencer cada uma das corridas e depois logo vemos onde terminamos o campeonato”, afirmou Miguel Cristóvão com confiança.

Como sempre no European Le Mans Series, o pelotão será forte, com alguns dos melhores pilotos e equipas da classe, mas o português está determinado, tendo ainda a motivação extra de correr em casa. “Nesta competição temos de estar sempre ao nosso melhor nível, dado que os nossos adversários são muito fortes, mas já mostrámos que somos competitivos e que temos o potencial para vencer e vamos trabalhar para isso. Penso que teremos um bom carro para o Algarve e correr em Portugal é ainda mais entusiasmante. Vamos dar o máximo para garantir que os portugueses possam celebrar”, concluiu Miguel Cristóvão.

Num fim de semana duplo, com duas corridas, a primeira prova do programa, as 4 Horas de Algarve, será realizada na sexta-feira às 15h45, ao passo que a segunda, as 4 Horas de Portimão, terá luz verde às 14h00 de domingo. Ambas as corridas poderão ser seguidas nos canais da Sport TV e no canal de YouTube das European Le Mans Series.