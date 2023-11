ELMS: Miguel Cristóvão na COOL Racing em 2024 | AutoSport

Depois de uma primeira época no ELMS bem sucedida, na categoria LMP3, Miguel Cristóvão tem presença garantida em 2024. O piloto assinou com a COOL Racing, equipa venceu ambos os títulos de LMP3 este ano.



Miguel Cristóvão chegou às duas corridas finais, ambas disputadas no Autódromo Internacional do Algarve, na luta pelo título, apesar de um abandono devido a problemas de fiabilidade, o que voltou a acontecer na primeira das rondas portuguesas. No final do ano, o piloto de Lisboa ficava classificado no quarto posto, com dois segundos lugares no seu nome, deixando bem patente o seu potencial. As exibições de Miguel Cristóvão não passaram despercebidas no paddock do European Le Mans Series, tendo o português sido convidado pela COOL Racing a integrar a sua temporada de 2024.



A equipa francesa conquistou durante a época de 2023 três vitórias e cinco pódios, em seis eventos, o que lhe garantiu o título de pilotos e o de equipas.



“Apesar de todas as contrariedades que tive ao longo deste ano, penso que mostrei ter o potencial para vencer num campeonato tão exigente como o European Le Mans Series e isso foi determinante para este convite da COOL Racing. É uma equipa que venceu dois títulos pilotos de LMP3 consecutivamente, e é uma honra para mim defender as suas cores. Estou seguro de que terei todas as condições em 2024 para poder ser muito competitivo”, sublinhou Miguel Cristóvão.



O português terá um conterrâneo, Manuel Espírito Santo, e Cédric Oltramare como colegas de equipa, formando um trio que promete ser competitivo durante a próxima temporada e lançar uma campanha pelo título LMP3 do European Le Mans Series. “Este é um novo capítulo na minha carreira e estou ansioso por ele. A COOL Racing dá-nos garantias de que teremos um carro competitivo ao longo da época e os meus colegas de equipa já provaram ser muito rápidos, portanto, penso que temos os ingredientes para nos batermos por vitórias em cada uma das corridas. Trabalharei afincadamente e estou muito motivado para manter o título na equipa”, concluiu Miguel Cristóvão.



A temporada de 2024 do European Le Mans Series terá seis rondas e tem o seu início a 14 de abril no Circuito de Barcelona e terminará no Autódromo Internacional do Algarve a 19 de outubro.