ELMS, Miguel Cristóvão: “Marcar bons pontos e reforçar a nossa candidatura” | AutoSport

Miguel Cristóvão regressa às pistas no próximo fim-de-semana, para a terceira ronda do ELMS. As 4 Horas de Aragón em Espanha serão o palco para o piloto luso reforçar as suas aspirações ao título deste ano.

O português e os seus colegas de equipa – Kai Askey e Wyatt Brichacek – têm sido protagonistas da classe LMP3 (no Ligier JS P320 da Inter Europol Competition), figurando no terceiro posto do Campeonato de Pilotos, quando estão duas provas cumpridas e quatro por realizar.

Miguel Cristóvão está empenhado em chegar aos primeiros lugares, mas realçou os desafios que ele e os seus companheiros terão pela frente no circuito espanhol. “Está muito calor e será muito exigente tanto para os pilotos como para os carros, apesar de a prova se realizar ao fim da tarde, início da noite. As afinações serão também preponderantes, uma vez que nestas condições, a pista vai mudar muito entre o começo e o fim da corrida. Vamos, portanto, trabalhar afincadamente para podermos estar o mais bem preparados possível para um fim-de-semana que prevê ser muito exigente”, afirmou o piloto de Lisboa. “Estamos a chegar aos momentos decisivos do campeonato, sendo muito importante para nós, tendo em conta as nossas aspirações ao título, marcar bons pontos e reforçar a nossa candidatura. Será um fim-de-semana difícil e com muitos desafios, mas queremos estar na luta pelos lugares do pódio e é para isso que vamos trabalhar”, concluiu o português.

O fim-de-semana das 4 Horas de Aragón têm um formato ligeiramente diferente do habitual, iniciando-se na quinta-feira com os treinos-livres, prosseguindo na sexta-feira. No sábado, realiza-se a qualificação, 9h45, e a corrida, que tem o seu início às 17h00. As sessões competitivas podem ser seguidas no canal de YouTube da competição, e a corrida terá transmissão em direto na Sport TV4.