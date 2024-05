ELMS, Miguel Cristóvão: “Já mostrámos que estamos em pista para vencer”

Miguel Cristóvão disputa no próximo fim de semana a segunda etapa do European Le Mans Series (ELMS) de 2024, as 4 Horas de Le Castellet, mostrando-se determinado em voltar a subir ao pódio.

Miguel Cristóvão volta ao cockpit do Ligier JS P320 – Nissan n.º17 para a prova de 2024 do ELMS, as 4 Horas de Le Castellet, querendo voltar a subir ao pódio. O português iniciou a temporada de uma excelente forma, lutando pela vitória das 4 Horas de Barcelona, conquistando um bom segundo lugar na classe LMP3, que lhe garantiu importantes pontos para o campeonato, e, mais importante, ficou evidente que o trio da COOL Racing é uma das forças a ter em conta ao longo do ano.

Para a ronda francesa do ELMS, Miguel Cristóvão, que faz equipa com Manuel Espírito Santo e Cédric Oltramare, mostra-se entusiasmado e otimista. “Em Paul Ricard a COOL Racing joga em casa e isso dá-nos garantias de termos um carro competitivo, portanto, estamos confiantes. Ainda assim, o circuito tem os seus desafios e a concorrência está muito forte, o que nos obriga a estar no nosso melhor ao longo de todo o fim de semana e aproveitar todas as oportunidades e, para isso, só trabalhando afincadamente desde o primeiro momento em que entramos em pista”, afirmou o lisboeta.

Depois do bom resultado de Barcelona, o objetivo para o traçado francês é voltar a lutar pela vitória e, de preferência, melhorar o resultado conquistado na primeira etapa da temporada. “Já mostrámos que estamos em pista para vencer. Penso que temos um trio de pilotos muito competitivo e uma equipa muito competente, portanto, partimos para qualquer corrida com o desejo de lutar por triunfos. Vamos trabalhar para sermos ainda mais rápidos e consistentes e podermos assegurar uma classificação ainda melhor que em Espanha”, concluiu Miguel Cristóvão.

O programa oficial das 4 Horas de Le Castellet tem o seu início na sexta-feira, com a primeira sessão de treinos-livres e o Bronze Test. No sábado disputa-se a segunda sessão de treinos-livres e a qualificação, ao passo que a corrida terá luz verde às 10h30 de domingo. Toda ação em pista poderá ser seguida em direto no website da competição, contando a corrida com transmissão na SPORT TV5.