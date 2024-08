ELMS, Miguel Cristóvão: “Gosto muito deste circuito”

O ELMS está de volta para a quarta jornada do campeonato europeu de resistência, que visita o traçado de Spa-Francorchamps. Miguel Cristóvão está determinado em regressar da pausa de verão com um bom resultado.

O português e os seus colegas de equipa, Manuel Espírito Santo e Cédric Oltramare, têm estado na luta pelas posições cimeiras da classificação dos LMP3, tendo conquistado um segundo posto na prova de abertura da época, que se realizou em Barcelona.

Depois de ter passado ainda por Paul Ricard e Imola, Miguel Cristóvão vai agora enfrentar os desafios de Spa-Francorchamps, sempre aos comandos do Ligier JS P320 da COOL Racing. “Gosto muito deste circuito, é fantástico e, talvez, o melhor do mundo. É muito exigente para os pilotos e carros, para além das condições climatéricas serem sempre uma ‘roleta russa’, sem se saber como realmente enfrentamos a pista, não sendo anormal estar tudo seco de um dos lados do circuito e a chover do outro. Mas tudo isto torna Spa ainda mais especial”, sublinhou o português.

As corridas no circuito belga são sempre únicas e Miguel Cristóvão pretende tirar prazer da pilotagem no majestoso traçado desenhado na floresta das Ardenas, mas sempre com um objetivo bem presente. “Esta pista é fantástica e quero desfrutar de cada momento em que estarei no carro a tentar alcançar o seu potencial máximo. No entanto, como é normal, queremos conquistar em Spa mais um bom resultado e marcar pontos para o campeonato. A concorrência é forte, muito competitiva, e a linha entre o sucesso e o fracasso é muito ténue. Por isso, temos de trabalhar afincadamente em conjunto para podermos tirar o máximo de cada situação e podermos voltar a subir ao pódio”, concluiu o português.

O programa oficial das 4 Horas de Spa-Francorchamps têm o seu início na sexta-feira com os treinos. No sábado realiza-se a qualificação, a partir das 13h00, Hora de Lisboa. A corrida terá luz verde às 10h30 de domingo, podendo ser seguida em direto no canal de YouTube das European Le Mans Series e na Sport TV.