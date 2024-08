ELMS, Miguel Cristóvão: “Foi uma corrida difícil”

Miguel Cristóvão conquistou um pódio nas 4 Horas de Spa-Francorchamps, a quarta ronda das European Le Mans Series, depois de uma prova muito disputada em que o resultado ficou definido na última curva.

O português realizou o primeiro turno de condução e, no arranque, conseguiu ascender ao comando, depois de alinhar no segundo lugar na grelha de partida entre os pilotos da classe LMP3, envolvendo-se numa luta intensa pelos lugares do pódio com os seus adversários.

No entanto, com duas longas situações de Safety-Car, num dos recomeços, e ainda com os pneus frios, não conseguiu evitar um pião a alta velocidade no Radillon, do qual conseguiu recuperar com mestria.

Apesar do tempo perdido e dos pneus terem ficado danificados, Miguel Cristóvão conseguiu recuperar o andamento e, com nova situação de Safety-Car, o Ligier JS P320 da COOL Racing manteve-se na luta pelos lugares do pódio, situação em que entregou o protótipo francês a Cédric Oltramare.

Manuel Espírito Santo realizou o derradeiro ‘stint’ da corrida e com uma prestação irrepreensível, assegurou o terceiro posto dos LMP3 na derradeira curva da prova, assegurando o segundo pódio da temporada para a equipa.

No final, Miguel Cristóvão estava visivelmente satisfeito com o resultado. “Foi uma corrida difícil! Consegui subir a primeiro e estar na luta pelos lugares do pódio e envolver-me numa intensa batalha com diversos pilotos. No entanto, depois de uma situação Safety-Car o carro entrou pião no Radillon, por ter os pneus ainda frios. Conseguiu controlar a situação sem bater em nada, mas os pneus ficaram bastante danificados. Depois de ter passado pelas boxes consegui voltar a imprimir um bom ritmo, o que nos manteve na luta pelos lugares do pódio, juntamente com uma nova situação de Safety-Car”, começou por dizer o português.

O terceiro posto final entre os LMP3 acaba por recompensar o trabalho de todos na equipa. “Merecemos este resultado! Fomos muito competitivos ao longo de todo o fim-de-semana e mostrámos que, mesmo nos momentos mais difíceis, mantemo-nos unidos. A equipa esteve muito bem estrategicamente, o que foi determinante para esta classificação, assim como a prestação extraordinária do Manuel”, concluiu Miguel Cristóvão.

As European Le Mans Series regressam em Mugello, Itália, nos dias 27 a 29 de Setembro, onde se realiza a quinta etapa da temporada.