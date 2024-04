ELMS, Miguel Cristóvão: “Estamos aqui para lutarmos pelos lugares do pódio”

Miguel Cristóvão acredita num bom resultado na primeira corrida da temporada do European Le Mans Series, depois do carro que partilha com Manuel Espírito Santo e Cédric Oltramare arrancar da pole position para as 4 Horas de Barcelona.

O português chegou ao circuito espanhol com justificadas expectativas, uma vez que está integrado na equipa que venceu os quatro títulos de LMP3 dos últimos dois anos – a COOL Racing – tendo ainda como colegas de equipa Manuel Espírito Santo e Cédric Oltramare. Durantes as sessões de treinos, os pilotos e a equipa foram trabalhando afincadamente para colocar o Ligier JS P320 o mais competitivo possível, tendo Miguel Cristóvão mostrado rapidez desde o primeiro momento.

Para a qualificação Manuel Espírito Santo foi o piloto indigitado e o jovem português assinou uma performance de elevado nível, mantendo-se na luta pela pole position entre os carros da LMP3 para a conquistar na sua última volta lançada.

Após a sessão que definiu a grelha de partida para a corrida de quatro horas de amanhã, Miguel Cristóvão estava visivelmente satisfeito. “Temos vindo a trabalhar muito bem ao longo de todo o fim de semana, a afinar o carro progressivamente e esta pole position é a expressão do afinco que todos colocámos ao longo de todo o evento. O Manuel esteve muito bem na qualificação e mostrou que estamos aqui para nos batermos pelos lugares do pódio”, afirmou o português.

O sucesso de hoje foi um bom início, mas há ainda uma prova para disputar amanhã, que segundo o piloto de Lisboa será um grande desafio, ainda que se mostre determinado. “A equipa tem vindo a fazer um excelente trabalho e estamos muito confiantes para a corrida, mas sabemos que teremos forte oposição pela frente. O nível do pelotão está mais elevado que nunca e sabemos que há, pelo menos, seis carros que têm condições para vencer. Vamos dar o nosso melhor ao longo das quatro horas de prova e estamos seguros de que, se evitarmos problemas e mostrarmos o nosso potencial, poderemos ter um bom resultado para celebrar no domingo à tarde”, concluiu com confiança Miguel Cristóvão que fará as duas primeiras horas de corrida.

A prova de amanhã terá luz verde às 10h30.