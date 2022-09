ELMS: Miguel Cristóvão espera bom resultado após qualificação | AutoSport

Miguel Cristóvão estreia-se no European Le Mans Series nas 4 Horas de Spa-Francorchamps e depois da qualificação de hoje, espera poder alcançar um bom resultado na corrida de amanhã.

O piloto de Cascais disputa as duas últimas etapas da competição europeia promovida pelo Automobile Club de l’Ouest, a temporada termina no Autódromo Internacional do Algarve, aos comandos de um Ligier JS P3 da Eurointernational que divide com Xavier Lloveras.

Miguel Cristóvão, bicampeão das Ultimate Cup Series na classe LMP3, tem vindo a realizar uma boa readaptação ao carro francês, dado que este ano participa no Campeonato de Portugal de Velocidade / Iberian Supercars, tendo já evidenciado um ritmo muito competitivo.

A qualificação desta tarde foi realizada pelo seu colega de equipa e Xavier Lloveras conseguiu assegurar o sexto lugar entre os LMP3, o que deixa a equipa com boas perspectivas para a corrida de amanhã. “Já há muito tempo que não pilotava um carro destes, mas tenho vindo a recuperar o ritmo e penso que estou já num nível competitivo muito positivo. A equipa está a trabalhar muito bem e o meu colega de equipa é muito rápido. O Xavier esteve muito bem na qualificação e vamos arrancar de sexto, o que nos deixa muito confiantes de um bom resultado”, sublinhou Miguel Cristóvão.

A prova de quatro horas promete ser difícil, com um plantel extremamente competitivo, sendo as condições climatéricas também um factor a ter em conta, uma vez que está prevista chuva para o início da prova.

No entanto, apesar de todas as dificuldades que se preveem, Miguel Cristóvão está seguro de que poderá lutar por um lugar no pódio da classe LMP3. “Sabemos que não vai ser fácil terminar entre os três primeiros, uma vez que os nossos adversários são muito fortes e a chuva poderá ser um factor determinante, sobretudo nos momentos iniciais da prova. Porém, penso que temos competitividade para nos batermos por um lugar no pódio e é isso que vamos fazer – dar o nosso melhor. Eu farei o primeiro ‘stint’ e estou entusiasmado por começar a corrida”, concluiu o português.

A prova de amanhã terá o seu início às 10h30 e terá a duração de quatro horas, podendo ser seguida em directo através do website oficial da competição.