ELMS, Miguel Cristóvão: “Era o passo a dar na minha carreira” | AutoSport

O ELMS é o próximo passo na carreira de Miguel Cristóvão onde irá competir nos LMP3, num dos campeonatos mais competitivos da classe em todo o mundo.



O piloto de Lisboa já mostrou o seu potencial aos comandos de carros de LMP3, tendo sido Bicampeão das Ultimate Cup Series, em 2020 e 2021, tendo ainda disputado duas corridas da Le Mans Cup, ambas no Autódromo Internacional do Algarve. No ano passado já sentiu o pulso ao seu novo desafio e este ano disputou a Asian Le Mans Series, para preparar a temporada europeia, tendo uma vez mais mostrado competitividade.



Face ao bom andamento que sempre evidenciou aos comandos dos carros de LMP3, esta categoria era o passo natural para a carreira de Miguel Cristóvão, que aceitou o convite da Inter Europol Competition para disputar as European Le Mans Series. “Este é um campeonato com um nível muito elevado, com muito profissionalismo, tendo ainda um retorno mediático impressionante. Para além disso, os LMP3 dão um gozo de pilotagem fantástico, o que me agrada bastante. Penso que este era o passo a dar na minha carreira, depois de todas as provas que já fiz”, sublinhou o português, o Campeão em título do Campeonato de Portugal de Velocidade Bronze.



Miguel Cristóvão dividirá o Ligier JS P320 da Inter Europol Competition com Kai Askey e Wyatt Brichacek,, estando determinado em lutar por bons resultados em cada uma das seis rondas que compõem o calendário deste ano das European Le Mans Series. “O nível de pilotos e de equipas deste campeonato é muito elevado e estou seguro de que teremos adversários muito duros ao longo da temporada. Sei que vamos ter de estar ao nosso melhor nível para podermos ser competitivos, mas partimos para a temporada com o intuito de poder lutar por bons resultados sempre com o pódio no horizonte. Penso que se formos consistentes e conseguirmos boas classificações, teremos um bom desfecho de temporada”, concluiu o piloto de Lisboa.