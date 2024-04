ELMS, Miguel Cristóvão: “Dar o nosso máximo ao longo de todo o fim de semana”

Miguel Cristóvão inicia no próximo fim de semana no Circuito de Barcelona-Catalunha a temporada de 2024 do European Le Mans Series, determinado em abrir o ano com um bom resultado com a sua equipa COOL Racing.

O piloto português tem sido um dos protagonistas das corridas da classe LMP3 nos últimos anos, tendo conquistado dois títulos na Ultimate Cup Series e estado na luta pelas primeiras posições na principal competição de resistência da Europa. Para este ano, Miguel Cristóvão volta a estar no palco do European Le Mans Series, mas desta feita aos comandos de um Ligier JS P320 da COOL Racing, equipa que venceu os títulos na classe LMP3 – de pilotos e de equipas – nos últimos dois anos, tendo como colegas de equipa Manuel Espírito Santo e Cédric Oltramare.

O piloto de Lisboa está confiante de uma temporada cheia de sucesso, mas reforça que a competitividade do plantel cresceu bastante. “As European Le Mans Series é o campeonato de resistência mais importante da Europa e o seu nível sempre foi muito elevado, mas este ano deu um pulo considerável. Olhando para a lista de inscritos, sabemos que temos seis carros muito fortes, com excelentes pilotos, o que nos garante muitas lutas em pista. Mas isto torna tudo muito mais entusiasmante e estou seguro de que tenho os meios à minha volta para poder bater-me por bons resultados”, afirmou Miguel Cristóvão.

Consciente da concorrência que enfrentará, o português, ainda assim, mostra-se confiante e determinado em começar a sua temporada de 2024 com um bom resultado. “Será uma época de grandes desafios, mas sinto que estamos muito bem preparados e esperançados de que poderemos estar na luta pelos lugares do pódio. Vamos trabalhar desde o primeiro momento em pista para que possamos estar em boas condições na qualificação e na corrida. Vamos dar o nosso máximo ao longo de todo o fim-de-semana”, concluiu Miguel Cristóvão.

O programa oficial das 4 Horas de Barcelona, a primeira etapa das European Le Mans Series de 2024, tem o seu início na sexta-feira, com a primeira sessão de treinos livres e o Bronze Test. No sábado disputa-se a segunda sessão de treinos livres e a qualificação, ao passo que a corrida terá luz verde às 10h30 de domingo. Toda ação em pista poderá ser seguida em direto no website da competição, contando a corrida com transmissão na SPORT TV4.