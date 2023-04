ELMS, Miguel Cristóvão: “Confirmamos que somos competitivos” | AutoSport

Miguel Cristóvão conseguiu um pódio na primeira corrida do ano no ELMS, em Barcelona. Um excelente resultado para começar uma época que agora enfrenta um longo interregno, dado o cancelamento da jornada de Imola.

Depois do bom resultado na qualificação de ontem, com o segundo lugar na grelha de partida, o piloto de Lisboa e os seus colegas de equipa, Kai Askey e Wyatt Brichacek, esperavam lutar por um bom resultado na corrida de hoje, apesar dos fortes os oponentes em pista.



O português realizou os dois primeiros ‘stints’ do Ligier JS P3 Nissan da Euro Interpol Competition, evidenciando rapidez e consistência, assinando por diversas vezes a volta mais rápida da corrida entre os LMP3. Este ritmo permitiu-lhe rodar no segundo posto, para depois da sua passagem pelas boxes assumir a liderança com autoridade.



No entanto, uma situação de bandeiras amarelas prejudicou Kai Askey, durante o seu turno, caindo para terceiro da sua classe. Wyatt Brichacek veria a bandeira de xadrez nessa posição, subindo a equipa a segundo devido à penalização do concorrente que cruzara a linha de meta em primeiro, que não cumpriu as regras do Safety-Car.



“Foi uma corrida difícil, mas conseguimos um bom resultado e começar bem a temporada, que era o nosso objetivo! Estrategicamente eu fiz os dois primeiros ‘stints’ com o mesmo jogo de pneus, mas consegui manter sempre um bom ritmo e estar sempre na luta pelo primeiro lugar. Penso que a situação de ‘Full Course Yellows’, logo após a nossa segunda paragem nas boxes foi determinante para que ficássemos afastados da vitória. Mas foi uma boa forma de começar o campeonato”, sublinhou Miguel Cristóvão.



O bom andamento demonstrado pelos pilotos da Inter Europol Competition, assim como o segundo posto na corrida deste domingo, deixa o piloto de Lisboa confiante de que estará na luta pelo cetro deste ano das European Le Mans Series. “Penso que confirmámos que somos competitivos e que podemos lutar pelo triunfo, como se verificou hoje. Este resultado garante-nos bons pontos e foi uma boa forma de iniciar a nossa campanha. Temos de continuar a este nível para podermos lutar por vitórias consistentemente e estarmos na batalha pelo título”, concluiu Miguel Cristóvão.



A próxima prova das European Le Mans Series disputa-se em Paul Ricard a 16 de julho.