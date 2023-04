ELMS, Miguel Cristóvão: “Complicado fazer previsões” | AutoSport

Miguel Cristóvão inicia no próximo fim de semana uma nova etapa na sua carreira. O piloto vai competir no ELMS, na categoria LMP3 no carro da Inter Europol Competition e Barcelona é o palco para a estreia nesta temporada.

Tal como aconteceu no Asia Le Mans Series, que disputou ainda no inverno, Miguel Cristóvão estará aos comandos de um Ligier JS P320 da Inter Europol Competition que dividirá com Kai Askey e Wyatt Brichacek.

“Estamos a preparar muito bem esta primeira prova para podermos entrar bem na temporada, que se antevê bastante dificil, uma vez que a concorrência é forte. Com um plantel de tanta qualidade, é complicado fazer previsões, dado que tudo pode mudar de um momento para o outro, mas estamos focar-nos em conquistar um bom resultado“, afirmou Miguel Cristóvão.



Com grande parte dos melhores pilotos de LMP3 em pista, o português não espera facilidades, mas assegura que dará o máximo, com os seus colegas de equipa, para poder estar na luta pelas posições cimeiras. “Como já disse, não será fácil, face ao valor da concorrência, mas nós temos também os nossos pontos fortes. A Inter Europol Competition já mostrou ser capaz de fornecer-nos carros competitivos e penso que nós, os pilotos, formamos uma tripla muito consistente e rápida. Sabemos que, sem trabalho, nada se consegue. Vamos afincar-nos desde a primeira sessão de treinos-livres para termos um Ligier competitivo e dar o nosso melhor na qualificação e na corrida para estarmos sempre entre os mais rápidos e podermos, dessa forma, estar mais próximos de obter um resultado de relevo“, concluiu Miguel Cristóvão.

O programa oficial das 4 Horas de Barcelona tem o seu início na sexta-feira com a primeira sessão de treinos-livres e o teste para pilotos bronze. No sábado realiza-se a segunda sessão de treinos-livres e a qualificação, às 14h05, Hora de Lisboa. No domingo disputa-se a corrida, 10h30. Toda a acção em pista pode ser seguida em directo no website do European Le Mans Series.