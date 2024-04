ELMS, Miguel Cristóvão começa temporada com um pódio

Miguel Cristóvão começou a temporada das European Le Mans Series com um bom resultado, tendo terminado as 4 Horas de Barcelona com uma subida ao pódio.

Depois da pole-position de ontem na classe LMP3, os pilotos e a COOL Racing tinham boas perspectivas para a corrida de hoje perante uma oposição muito forte e, no final, houve motivos para celebrar.

Miguel Cristóvão realizou a primeiro ‘stint’ da prova de quatro horas, tendo centrado a sua atenção na gestão dos pneus, dado que se fez sentir muito calor em Barcelona, criando enorme pressão sobre as borrachas. Ainda assim, entregou o Ligier JS P320 número dezassete a Cédric Oltramare na segunda posição da sua classe e colado ao líder.

O piloto suíço teve um turno mais difícil, perdendo quase trinta segundos para o primeiro classificado, o que colocava Manuel Espírito Santo na situação de realizar um final de corrida ao ataque.

O jovem português ainda ganhou tempo consistentemente, mas acabaria por terminar num excelente segundo lugar da classe LMP3, o que garantiu um bom início de temporada para toda a equipa.

Miguel Cristóvão estava satisfeito com a forma como o primeiro evento do ano foi concluído, apesar de uma corrida muito difícil. “Foi uma prova muito exigente fisicamente e para os pneumáticos, devido ao muito calor que assolou Barcelona este fim-de-semana. O arranque foi bom, mas tive um contacto de outro carro e perdi um lugar, mas isso não foi determinante para o nosso resultado. No meu ‘stint’ geri os pneus sempre no grupo da frente e entreguei o carro em segundo. O nosso ‘stint’ do meio foi mais problemático, mas terminámos num excelente segundo lugar”, apontou o português.

Miguel Cristóvão sublinha que o bom resultado deste fim-de-semana confirma o potencial de toda a equipa e que o trabalho desenvolvido até agora está a dar os seus frutos. “Foi um bom início de temporada, estamos competitivos frente a adversários muito fortes e este segundo lugar prova que estamos na luta pelas posições cimeiras, o que é determinante para entrarmos na batalha do campeonato. Vamos continuar a trabalhar como até aqui e estamos desejosos da próxima etapa, que será realizada no circuito que a COOL Racing conhece melhor”,

A próxima ronda das European Le Mans Series realiza-se nos próximos dias 3 a 5 de Maio no Circuit Paul Ricard, em França.