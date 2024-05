ELMS, Miguel Cristóvão arranca de segundo em Paul Ricard

O bom trabalho realizado pela COOL Racing e os seus pilotos deu frutos na qualificação para as 4 Horas de Le Castellet e Miguel Cristóvão arrancará de segundo entre os LMP3 para a corrida de hoje.

O português chegou ao circuito de Paul Ricard, França, confiante de que poderia lutar pelas posições cimeiras da sua classe e desde o primeiro contacto com a pista que isso se verificou, tendo o Ligier JS P320 número 17 figurado consistentemente entre os mais rápidos, inclusivamente, durante o ‘Bronze Test’, quando Miguel Cristóvão foi o segundo mais rápido dos LMP3.

Na qualificação de hoje, realizada por Manuel Espírito Santo, uma vez mais, o carro da COOL Racing mostrou a sua competitividade, tendo no final ficado com o segundo posto da tabela de tempos da sua classe, depois de uma luta intensa pela pole-position.

“Temos vindo a desenvolver um excelente trabalho e isso tem-se notado em pista, com uma performance muito forte, que nos permitiu estar quase sempre entre os dois mais rápidos em todas as sessões. O Manuel, como tem sido habitual, esteve muito forte e conseguiu colocar-nos num excelente segundo lugar para a corrida de amanhã”, apontou Miguel Cristóvão.

Para a prova de amanhã, o piloto que faz equipa com Manuel Espírito Santo e Cédric Oltramare mostra-se confiante, sentindo que, com os seus colegas de equipa, poderá estar na luta pelo triunfo. “Temos um carro muito competitivo, com uma boa afinação de corrida, e a COOL Racing está num nível elevado. Penso que temos fortes possibilidades de lutar pelo triunfo e é para isso que vamos trabalhar. Os nossos adversários estão muito fortes – como se verificou na qualificação, com sete carros em menos de um segundo – mas temos as nossas virtudes e vamos dar o máximo ao longo das quatro horas de prova”, sublinhou Miguel Cristóvão com confiança.