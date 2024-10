ELMS: Miguel Cristóvão aponta para a vitória na Ronda de Portimão

Miguel Cristóvão vai competir nas 4 Horas de Portimão, a última etapa das European Le Mans Series, que acontece no próximo fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve. Ele está determinado a terminar a temporada em grande e proporcionar aos fãs portugueses um motivo para comemorar.

Cristóvão estava na disputa pelo título na categoria LMP3, mas na etapa anterior, sua equipa, a COOL Racing, foi forçada a abandonar a corrida após um incidente que envolveu o seu colega de equipe, Cédric Oltramare. Isso impediu o trio de conquistar o campeonato neste ano.

Sem o campeonato no horizonte, Miguel Cristóvão está focado em vencer frente ao seu público e terminar a temporada da melhor forma, apenas com Manuel Espírito Santo, uma vez que Cédric Oltramare não pode estar presente na prova do Algarve. “O Cédric não vai poder estar connosco este fim-de-semana, mas estou seguro de que eu e o Manuel vamos ser competitivos. Ao longo da temporada demonstrámos rapidez para vencermos, mas por um motivo ou por outro nunca o conseguimos. Queremos ganhar em Portimão frente ao nosso público e acredito que temos capacidade para isso. Vamos ter de trabalhar bem desde os treinos-livres, mas vamos dar o nosso melhor para oferecermos aos adeptos portugueses algo para celebrar e terminarmos a época em grande”, afirmou o português.

Para além de ‘correr em casa’, Miguel Cristóvão gosta do exigente e desafiante traçado do Autódromo Internacional do Algarve. “Adoro competir em Portimão, é uma pista fantástica. Tem curvas cegas de alta velocidade, onde é preciso ter coragem e confiança para andar depressa e são zonas onde podemos fazer a diferença. Normalmente, ando bem lá, mas vamos ter de trabalhar para podermos vencer, dado que os nossos adversários são muito fortes”, concluiu o piloto do Ligier JS P320.

O programa oficial das 4 Horas de Portimão tem o seu início na quinta-feira com a primeira sessão de treinos-livres. Na sexta-feira realiza-se a qualificação, a partir das 14h45, tendo a corrida luz verde às 14h30 de sábado. A prova de quatro horas poderá ser seguida em directo através do canal de YouTube das European Le Mans Series e da Sport TV4.