ELMS, Miguel Cristóvão abandonou: “sorte não quis nada connosco”

A sorte não esteve do lado de Miguel Cristóvão na sua passagem por Itália, tendo sido obrigado a abandonar as 4 Horas de Mugello, a quinta etapa das European Le Mans Series, devido a um toque de um adversário.

Apesar de algumas contrariedades técnicas durante os treinos-livres, o trio do Ligier JS P320 da COOL Racing conquistou a pole-position da LMP3, com uma excelente volta de Manuel Espírito Santo, o que abria o horizonte para um bom resultado na corrida de domingo.

Miguel Cristóvão arrancou da pole-position e manteve o comando ao longo de quarenta minutos, apesar da pressão dos seus adversários, até que ao ser dobrado por um carro da LMP2, sofreu um toque que o atrasou.

Ainda assim, o português e os seus colegas de equipa estavam na luta pela vitória, quando Cédric Oltramare entrou para o carro, mas o francês acabou por sofrer um novo contacto de um adversário que, desta feita atirou o trio da COOL Racing para o abandono.

No final, Miguel Cristóvão estava, evidentemente, desapontado com o desfecho do evento de Mugello. “Estávamos com um bom andamento, mas a sorte não quis nada connosco ao longo de todo o fim-de-semana. Sofri um toque de um carro de outra categoria que nos atrasou bastante, mas ainda assim estávamos na luta pela vitória. No entanto, o Cédric, quando estava a cerca de dez segundos do líder, sofreu, também, um contacto e, desta vez, foi impossível continuar. Foi frustrante, porque tínhamos andamento para lutar pelo triunfo”, afirmou o português.

Muito embora o abandono tenha impedido um bom resultado, que seria importante para a equipa, Miguel Cristóvão mostra-se motivado para a última prova da temporada. “Tivemos muitas contrariedades ao longo de todo o fim-de-semana, mas vamos aproveitar que jogamos em casa para ir ainda mais motivados e com força para o Algarve e conquistar o resultado que já merecemos há muito”, concluiu Miguel Cristóvão.

A próxima prova, a última da temporada, disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve nos dias 17 a 19 de Outubro.