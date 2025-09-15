ELMS: Manuel Espírito Santo ‘tramado’ pelos azares em Silverstone

Corrida marcada por incidentes e chuva terminou com o português fora do top-10

A quinta jornada do European Le Mans Series em Silverstone não trouxe a sorte desejada a Manuel Espírito Santo.

O jovem piloto de Cascais brilhou durante o seu turno de condução, chegando a lutar pela liderança, mas a prova acabou por se transformar numa sucessão de contrariedades que ditaram apenas o 12.º lugar final para a dupla portuguesa-brasileira formada com Enzo Fittipaldi.

O português reconheceu o sabor amargo do resultado: “Sabíamos que a corrida iria ser caótica, mas quando me vi a discutir o primeiro lugar, acreditei que seria possível. Com o piso seco estávamos muito competitivos, mas depois veio a chuva e o caos instalou-se. Ficámos demasiado tempo fora de pista, tivemos uma paragem mais lenta nas boxes e, para completar, sofremos um furo nas últimas voltas”, explicou Espírito Santo.

Portimão é a última esperança

Já com os olhos postos no derradeiro desafio da temporada, Manuel Espírito Santo mantém a ambição:

“Queremos acabar o ano em alta e seria extraordinário consegui-lo em casa. Vamos trabalhar para que isso aconteça”, sublinhou.