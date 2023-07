ELMS: Manuel Espírito Santo termina em oitavo da LMP3 em Paul Ricard | AutoSport

Manuel Espírito Santo e os seus companheiros de equipa, Nick Adcock e Michael Jensen foram oitavos classificados nas 4h de Le Castellet, categoria LMP3, naquela que foi a segunda prova do European Le Mans Series. Largaram da quarta posição da grelha, no entanto nem tudo foram facilidades e o trio do Ligier do Team Virage.

Manuel Espírito Santo estava satisfeito com o seu trabalho em pista, mas frustrado por não terem conseguido, no final, um melhor resultado: “Um dos meus companheiros de equipa caiu muitas posições no início da corrida. Quando me entregou o carro estava na cauda do pelotão. Sabia que tinha de recuperar o máximo que podia e esse máximo foi até ao oitavo posto. Não deu para mais e lamento termos perdido tantas posições no início, mas agora é aprender com o trabalho feito e melhorar daqui em diante”, referiu.

A próxima corrida realiza-se a 26 de agosto em Aragón, Espanha e Manuel espera: “Melhorar nessa altura. Temos de dar um passo em frente em termos de resultados. Sinto que estou cada vez mais adaptado ao carro e a esta realidade, e quando entro em pista percebo que sou rápido e competitivo. Mas é todo um jogo de equipa, temos todos de melhorar para os resultados aparecerem de forma mais consistente”, explicou o jovem piloto de Cascais.

Agora há pela frente um interregno que permite a pilotos e equipa trabalharem na informação recolhida e procurar o rumo certo para a próxima jornada.