ELMS: Manuel Espírito Santo sobe aos LMP2 em 2025

Manuel Espírito Santo é um dos nomes da nova geração de pilotos lusos que se tem destacado no mundo das corridas de resistência. O jovem piloto de 21 anos vai dar mais um passo na sua carreira, subindo aos LMP2 no ELMS, classe raínha do europeu de resistência onde MES tem militado nas últimas épocas.

Manuel Espírito Santo tem dado passos sólidos na sua carreira desde que se iniciou nos automóveis. Desde 2019 que tem evoluido, primeiro nos monolugares, fazendo depois a transição para os protótipos.

A F4 espanhola foi a sua primeira “escola” onde fez duas épocas a tempo inteiro (2020 e 2021), tendo-se estreado em 2019, fazendo as últimas três corridas em Barcelona, na última jornada do ano. 2020 foi um ano de adaptação e depois de uma boa primeira metade de época, terminando nos pontos em cinco das primeiras sete corridas, o ano piorou e apenas voltou a pontuar por duas vezes. Mudou-se da MP Motorsport para a Teo Martin Motorsport e nas primeiras seis corridas (duas jornadas) ficou fora do top 10. Na terceira jornada de 2021 mudou-se para a Campos Racing e logo na primeira corrida fez um segundo lugar. Repetiu a presença no pódio na corrida seguinte e na terceira corrida do fim de semana, terminou em quinto. Terminou nos pontos mais seis vezes. Mas seria o seu último ano nos monolugares, onde ainda conseguiu uma medalha de prata nos FIA Motorsport Games.

Em 2023, mudou-se para a resistência, apostando nos LMP3, com a Team Virage. Conseguiu ainda dois top 5. Também competiu na Ultimate Cup Series, onde conseguiu três vitórias e um pódio, terminando a competição no segundo posto. Este ano, já com as cores da Cool Racing, conseguiu dois pódios no ALMS, nas duas corridas em que participou e no ELMS, carimbou mais dois pódios e uma vitória (a que se juntam três poles), em casa, no Autódromo Internacional do Algarve. Terminou a época em quinto lugar

Para 2025, um novo passo, agora nos LMP2, também com a Cool Racing. Passo a passo, Manuel Espírito Santo vai construindo a sua carreira. A evolução de ano para ano tem sido clara, e na próxima época vai poder medir forças com alguns dos melhores talentos do endurance europeu.