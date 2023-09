ELMS, Manuel Espírito Santo: “sentimento de missão cumprida” | AutoSport

Manuel Espírito Santo terminou a jornada do European Le Mans Series em Spa-Francorchamps na quinta posição da classificação, depois do piloto luso, que fez equipa com Nick Adcock e Michael Jensen, ter arrancado do primeiro lugar do pelotão entre os LMP3.

Tendo herdado a ‘pole position’ por penalização aos adversários, a tripulação do Ligier JS P320 nº 8 da Team Virage teve um início de corrida atribulado. Os companheiros de equipa de Espiríto Santo não conseguiram manter as posições na frente da classe e foram caindo posições para entregar o carro ao português no oitavo posto com uma volta de atraso para os primeiros. O luso voltou a encetar uma boa recuperação até chegar ao quinto lugar final.

“Este tem sido o panorama das nossas corridas. Apesar de ser inglório, sei que é este o meu papel. Fazer o melhor possível na qualificação, que este fim-de-semana se traduziu na ‘pole position’ e depois na corrida recuperar o tempo perdido dos meus colegas de equipa. São sempre ‘stints’ duros e no limite, mas acabam por me dar um prazer extraordinário. Estar em oitavo lugar a mais de uma volta do líder e acabar a poucos segundos mostra que o meu trabalho é bem feito, que consigo extrair o melhor do carro. O resultado não é o que queria, mas não posso controlar o que não está nas minhas mãos. Termino mais uma corrida com o sentimento de missão cumprida”, explicou Manuel Espírito Santo.

A próxima jornada acontece a 20 de outubro no circuito português de Portimão.