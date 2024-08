ELMS, Manuel Espírito Santo: “Satisfação gigante chegar aos lugares do pódio”

Manuel Espírito Santo fez provavelmente a melhor corrida da sua carreira esta tarde nas 4h de Spa-Francochamps para o European Le Mans Series. O jovem piloto português que faz equipa com Miguel Cristóvão e Cédri Oltramare esteve imparável conseguindo fazer uma recuperação notável do sétimo posto até ao terceiro lugar do pódio entre os LMP3.

Depois de ter sido o segundo mais rápido na sessão de qualificação, Manuel ambicionava voltar a terminar a corrida nos lugares do pódio. Porém, a corrida trouxe desafios, com os seus companheiros de equipa a não terem a vida facilitada. Como é habitual, coube a Manuel disputar o último ‘stint’ da prova, mas entrou em pista na sétima posição e com uma missão que parecia impossível. Valeu a resiliência e determinação do piloto português que lutou com tudo o que conseguiu até à última curva da corrida para terminar no terceiro lugar.

“E foi uma satisfação gigante ter conseguido chegar aos lugares do pódio. Dei tudo o que tinha em pista. Rodei nos limites e corri todos os riscos. E ver esse esforço recompensado com um pódio é excelente. Acho que foi merecido para todos, a equipa fez um trabalho notável com a estratégia que delineou. Estamos todos de parabéns. Mas, temos ainda um longo caminho a percorrer para tornar este resultado recorrente e se possível já na próxima jornada em Mugello”, referiu Manuel Espírito Santo.

As 4h de Mugello vão ter lugar a 28 e 29 de setembro.