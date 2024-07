ELMS: Manuel Espírito Santo ruma a Imola

Manuel Espírito Santo já está em Imola para disputar a terceira jornada do European Le Mans Series. O jovem piloto português volta a juntar-se a Miguel Cristovão e Cedric Oltramare no Ligier LMP3 da Cool Racing com o objetivo de vencer a corrida, mas também a arrecadar a ‘pole position’.

A ocupar a terceira posição nas contas do Campeonato entre os LMP3, o jovem piloto português e ‘benjamim’ da equipa, enfrenta um circuito que gosta, mas onde andou pouco: “Não posso dizer que conheça bem a pista logo vou ter um período normal da habituação, mas que acredito não será um ‘handicap’ de maior. Depois da jornada anterior percebemos que estávamos com um problema de amortecedores que limitou o nosso andamento. Agora com esse problema resolvido, espero que estejamos mais competitivos e que isso nos permita discutir a ‘pole position’ e depois a vitória”, explicou Manuel Espírito Santo.

Na corrida o piloto português não espera facilidades: “Antes pelo contrário. Acho que vai ser uma corrida muito difícil. É uma pista com poucas escapatórias, o que pode provocar o caos e obrigar a muitos ‘safety-cars’. Vamos ver como corre, sendo que nada nos tira o foco para as quatro horas de competição”, concluiu.

As 4h de Imola terão lugar no domingo, 7 de julho pelas 12.40h e terão transmissão em direto na Sportv 5.