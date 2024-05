ELMS, Manuel Espírito Santo: “reunidos todos os ingredientes para sermos bem-sucedidos”

Manuel Espírito Santo tem a vitória na mira para a segunda jornada do European Le Mans Series (ELMS), que se realiza este fim de semana em Paul Ricard.

A segunda jornada do European Le Mans Series acontece este fim de semana, 4 e 5 de maio, no circuito francês de Paul Ricard com as 4 Horas de Le Castellet. Manuel Espírito Santo volta a entrar em pista focado em levar a sua equipa ao triunfo que escapou na jornada inaugural em Barcelona.

O jovem piloto de 20 anos que faz equipa com Miguel Cristovão e Cédric Oltramare no Ligier LMP3 da Cool Racing está focado em fazer um bom trabalho que leve a equipa a vencer e a assumir a liderança do Campeonato. “Os meus objetivos estão muito claros: repetir a ‘pole position’ e continuar a andar rápido para levar a equipa o mais longe possível. Sei que não depende tudo de mim, mas estou sempre focado em dar o meu melhor. Temos um conjunto de pilotos forte, uma equipa ganhadora e que está a correr em casa. Estão reunidos todos os ingredientes para sermos bem-sucedidos”, explicou.

Claro está que os mais diretos adversários têm ambições semelhantes e há que saber lidar com isso. “Temos adversários fortes, muito competitivos e que, como nós, não vão baixar os braços. Mas sabemos o que temos de fazer e qual o caminho a seguir. É bom termos adversários fortes, faz-nos trabalhar mais e querer fazer sempre melhor”, concluiu Manuel Espírito Santo.

O programa oficial das 4 Horas de Le Castellet tem o seu início na sexta-feira, com a primeira sessão de treinos-livres e o Bronze Test. No sábado disputa-se a segunda sessão de treinos-livres e a qualificação, ao passo que a corrida terá luz verde às 10h30 de domingo. Toda ação em pista poderá ser seguida em direto no website da competição, contando a corrida com transmissão na SPORT TV5.

Foto: Paulo Maria / DPPI