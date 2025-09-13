ELMS, Manuel Espírito Santo qualificou-se na 5ª posição para as 4h de Silverstone:
Amanhã, domingo, terão lugar as 4h de Silverstone pontuável para o European Le Mans Series. Hoje teve lugar a sessão de qualificação e Manuel Espírito Santo e Enzo Fittipaldi asseguraram a quinta posição da grelha, um lugar que entendem possibilitar discutir os lugares do pódio.
No final da sessão, Manuel estava satisfeito com o resultado: “Coube ao Enzo disputar o cronometrado. Fomos fazendo melhorias ao longo do fim de semana, o que nos permitiu conseguir este resultado. Apesar de não ser uma ‘pole position’, foi para nós o melhor resultado em qualificação, o que nos deixa contentes e otimistas para amanhã”, começou por dizer.
Dependendo das condições atmosféricas no decorrer da prova, Manuel Espírito Santo está otimista; “Acho que podemos discutir os lugares do pódio e dar trabalho aos nossos adversários. Estamos positivos e confiantes no nosso trabalho”, rematou o jovem piloto de Cascais.
As 4h de Silverstone podem ser acompanhadas no Youtube do Campeonato, amanhã, domingo a partir das 11h.
