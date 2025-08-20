ELMS: Manuel Espírito Santo procura fim de semana sem erros

No fim-de-semana de 23 e 24 de agosto, o circuito de Spa-Francorchamps recebe a quarta etapa do European Le Mans Series. Manuel Espírito Santo regressa ao Oreca #47 da CLX Motorsport, partilhando o carro com Enzo Fittipaldi e Pipo Derani. O trio, atualmente sexto no campeonato, procura aproveitar o potencial já demonstrado para lutar pela vitória e alcançar o melhor resultado possível num circuito exigente e imprevisível.

Manuel Espírito Santo que teve o habitual interregno para as férias de verão sente-se mais motivado que nunca para o desafio que agora enfrenta: “Gosto muito desta pista e consigo sempre impor um ritmo forte, mesmo que as corridas nesta pista sejam sempre caóticas. Não espero uma corrida fácil, aliás, até cruzar a linha de meta nunca nada pode ser dado como adquirido. Vai ser uma corrida dura e muito disputada. O nosso foco está em ter um fim-de-semana isento de erros”, começou por explicar.

E se assim acontecer, Manuel espera: “Terminar nos lugares do pódio. Mas a cereja no topo do bolo seria a vitória. Mas tal como nós todos ambicionam esse desfecho. Por isso, temos de trabalhar afincadamente, não deixar nada do acaso e esperar que a sorte esteja do nosso lado”, concluiu o jovem piloto português.

O fim-de-semana de competição começa esta sexta-feira com a realização dos treinos livres. No sábado terá lugar a qualificação e no domingo as 4h de corrida com transmissão em direto na SportTV 5 a partir das 11.50h.