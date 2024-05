ELMS: Manuel Espírito Santo o segundo mais rápido na qualificação de Paul Ricard

Manuel Espírito Santo foi sempre dos pilotos mais rápidos em pista entre os LMP3 no decorrer da segunda jornada do European Le Mans Series que este fim de semana tem lugar no circuito francês de Paul Ricard.

Rapidez essa que acabou por se traduzir na segunda volta mais rápida na sessão de qualificação com o tempo de 1m48,99s que vai permitir ao piloto português e aos seus companheiros de equipa na Coll Racing, Miguel Cristovão e Cédric Oltramare de largarem da primeira linha da grelha com o Ligier #17 para as quatro horas de competição.

Manuel sabia que tinha condições de lutar pela ‘pole position’ e de tudo fez para o conseguir: “Foi por muito pouco, mas a minha volta não foi totalmente perfeita e isso custou o primeiro lugar. Mas tenho de estar satisfeito, pois fui o segundo piloto a conseguir rodar abaixo do segundo 39 e essa rapidez pode ser determinante para a corrida”, explicou.

Em Barcelona na jornada inaugural, Manuel fez a pole e terminou no segundo lugar: “Agora arrancamos de segundo e quem sabe não acabamos em primeiro. É esse o nosso objetivo. Sabemos que vamos estar na luta pela vitória se tudo correr de forma normal. Temos as condições reunidas”, rematou o jovem piloto de 20 anos.