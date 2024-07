ELMS, Manuel Espírito Santo: “O primeiro turno foi dramático”

A próxima prova do ELMS, a quarta do ano, acontece a 25 de Agosto em Spa-Francorchamps na Bélgica,

A Manuel Espirto Santo coube o último ‘stint’: “e apesar de estar a rodar no andamento dos três primeiros, o tempo que perdemos não me permitiu fazer melhor. Sinto-me frustrado porque estou ciente que poderíamos ter feito melhor. Agora é olhar em frente e pensar na próxima”, concluiu o jovem piloto português.

A saírem da quinta posição da grelha, Manuel tinha esperança numa boa recuperação, no entanto, um mau início da corrida revelou-se decisiva para o resultado final: “o primeiro turno foi dramático. Perdemos muito tempo para o líder. Aliás, caímos para último, a uma volta do primeiro. Daí em diante foi depois complicado recuperar o terreno perdido”, começou por explicar.

A terceira prova do European Le Mans Series que decorreu em Imola este fim-de-semana não terminou da forma esperada para Manuel Espírito Santo. O piloto português que faz equipa com Miguel Cristóvão e Cedric Oltramare ao volante do Ligier da Cool Racing não foi além do oitavo lugar final.

