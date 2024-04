ELMS, Manuel Espírito Santo no pódio dos LMP3 em Barcelona

Depois de ter conseguido a ‘pole position’ para o primeiro confronto do European Le Mans Series em Barcelona, Manuel Espírito Santo subiu ao segundo lugar do pódio entre os LMP3.

Um bom começo de época que irá permitir ao piloto português estar na discussão do título europeu.

Ciente que o Ligier da Cool Racing estaria muito bem equilibrado, Manuel não estava à espera das dificuldades da equipa no decorrer da terceira hora de prova, que obrigaram à perda de lugares importantes. Miguel Cristóvão foi o primeiro piloto em pista, Cédric Oltramare o segundo e coube a Espírito Santo o derradeiro turno. A cerca de 30 segundos do líder, o jovem piloto de 20 anos tinha uma missão quase impossível de recuperar todo o tempo perdido. Deu o seu melhor ajustando-se aos percalços da corrida para terminar a somente oito segundos do primeiro classificado, no segundo lugar.

“No final foi uma boa corrida. Nada fácil para nós, sobretudo no decorrer da terceira hora de prova. Fiz tudo o que podia para recuperar terreno, impus um excelente andamento e no final tenho de estar satisfeito com o meu trabalho. Conseguir a ‘pole’ e um segundo lugar na corrida de abertura mostra muito daquilo que podemos fazer esta época”, referiu o jovem piloto português.

A próxima prova terá lugar a 5 de Maio em Paul Ricard, França.