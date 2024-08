ELMS, Manuel Espírito Santo: “Nesta pista é sempre muito imprevisível”

A quarta prova do European Le Mans tem lugar este fim-de-semana de 24 e 25 de agosto no emblemático circuito belga de Spa-Francorchamps. Manuel Espírito Santo volta à competição depois do habitual interregno para as férias de verão com ambições renovadas e expectativas em alta.

As 4h de Spa marcam o arranque da segunda metade do campeonato e Manuel que já mostrou ser dos pilotos mais rápidos do pelotão entre os LMP3 está determinado em continuar a dar o seu melhor. A fazer equipa com Cédri Oltramare e com o também português Miguel Cristóvão, Manuel tem o foco: “primeiro em fazer uma boa qualificação e arrecadar a ‘pole’. O nosso Ligier é um carro muito competitivo e temos por isso condições para o fazer. Se isso acontecer, é um bom indicador para a corrida que nesta pista é sempre muito imprevisível”, começou por explicar.

“Este é um dos meus circuitos favoritos. Vou dar o meu melhor, fazer o meu trabalho e esperar que os meus companheiros de equipa também consigam estar em grande plano para no final regressarmos aos lugares do pódio. É esse o foco e espero que consigamos atingir os objetivos a que nos propomos agora”, explicou.

Manuel Espírito Santo e os seus companheiros de equipa na Cool Racing ocupam a sexta posição nas contas do Campeonato entre os LMP3 e esperam nesta jornada somar pontos importantes que lhes permita subir na tabela classificativa.

A corrida terá transmissão em direto no domingo, 25 de agosto na Sporttv 6 a partir das 10.30h.