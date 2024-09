ELMS, Manuel Espírito Santo: “Não é fácil digerir”

Manuel Espírito Santo não teve a sorte do seu lado na corrida do ELMS, em Mugello. Depois de ter conseguido a ‘pole position’ e o recorde da pista ao volante do Ligier LMP3 da Cool Racing, Manuel Espírito Santo tinha expectativas altas para a quinta corrida. A desistência não era certamente o resultado desejado para a equipa com dois pilotos lusos.

Manuel faz equipa com Miguel Cristóvão e Cédric Oltramare e após o arranque, o trio manteve-se na frente da prova: “Alguns erros fizeram-nos perder posições e depois um pião obrigou-nos a uma paragem nas boxes mais cedo do que o previsto. Como se não bastasse, quando faltava pouco mais de uma hora para o final da corrida um adversário bateu no nosso carro quando o Cédric estava ao volante, que acabou por embater na barreira e foi o nosso fim”, explicou Manuel que ficou impossibilitado de entrar em pista para tentar recuperar posições.

No final, o jovem piloto português estava frustrado: “É um sentimento estranho aquele que se fica. No sábado corre tudo na perfeição e no dia da corrida, nada corre bem e nem sequer tenho hipótese de entrar em pista para conseguir recuperar do tempo perdido. Não é fácil digerir. Tem sido uma época de altos e baixos e isso deixa qualquer piloto frustrado”, rematou Manuel Espírito Santo.