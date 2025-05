ELMS: Manuel Espírito Santo na 5ª linha da grelha em Paul Ricard

Desta forma, Manuel está ciente que terão de fazer uma corrida de trás para a frente: “Mas isso não nos assusta desde que não haja percalços de maior e que a estratégia funcione a nosso favor. Apesar da posição na grelha não nos agradar continuamos confiantes quanto a um bom resultado, até porque queremos a desforra de Barcelona”, disse. Os pilotos e equipas enfrentam hoje as 4h de corrida com início às 11h e transmissão em direto na SportTV 5.

Ao contrário da jornada inaugural, coube a Fittipaldi disputar o treino cronometrado que se revelou mais difícil do que o previsto: “Foi complicado e o resultado acaba por traduzir um pouco o que aconteceu nos treinos livres sempre que procurávamos fazer uma volta rápida em simulação de qualificação. Simplesmente não saía e foi o que aconteceu. Percebemos que o nosso ‘set-up’ está mais ajustado para a corrida do que para a qualificação”, explicou o jovem piloto de Cascais que este ano se estreia na categoria LMP2.

Manuel Espírito Santo e os seus companheiros de equipa na CLX Motorsport, Enzo Fittipaldi e Pipo Derani vão largar para as 4h de Paul Ricard, segunda prova do European Le Mans Series da quinta linha da grelha, na 10ª posição depois uma qualificação que não permitiu fazer melhor.

