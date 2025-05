ELMS, Manuel Espírito Santo estreia-se nos LMP2: “estou confiante…”

Manuel Espírito Santo já está em Barcelona onde vai disputar a sua primeira corrida do European Le Mans Series ao volante de um protótipo da categoria LMP2. Depois de nas duas épocas anteriores ter-se destacado entre os LMP3, o jovem piloto dá um passo em frente e enfrente um novo desafio. Com a CLX Motorsport, Manuel vai dividir a condução do Oreca LMP2 com Enzo Fittipaldi e Pipo Derani com a expectativa de poder rodar entre os melhores e em ano estreia com a nova máquina evoluir em termos de resultados.

“Apesar do European Le Mans Series não ser uma novidade para mim, será a minha terceira época, a categoria é nova e o carro também, o que obriga a toda uma aprendizagem e adaptação. Os testes que realizámos no início desta semana abriu boas perspetivas e deixa-me confiante para o fim de semana que se avizinha. Fui rápido e consistente e isso dá-me alguma tranquilidade”, começou por explicar.

“O carro é muito competitivo, mas claro que temos de ir fazendo ajustes, os meus colegas de equipa são rápidos e têm provas dadas e só espero que a primeira corrida corra bem e que consigamos ir trilhando o nosso caminho para resultados de destaque. No fundo, estou confiante”, rematou Manuel Espírito Santo que parte para a terceira época no ELMS. As 4h de Barcelona arrancam no domingo pelas 11h com transmissão em direto na Sporttv 6.