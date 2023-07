ELMS, Manuel Espírito Santo em Paul Ricard: “melhorar os resultados anteriores” | AutoSport

A segunda jornada do European Le Mans Series decorre este fim-de-semana de 15 e 16 de Junho no Circuito francês de Paul Ricard. Manuel Espírito Santo volta a juntar-se a Nick Adcock e Michael Jensen ao volante do Ligier do Team Virage com o intuito de conseguir um melhor resultado face ao oitavo posto entre os LMP3 da primeira jornada no Algarve.

Manuel Espirito Santo estreia-se esta época nos protótipos depois de duas épocas bem sucedidas na Fórmula 4. Para além do ELMS disputa também a Ultimate Cup. Dois campeonatos num ano em que ‘aprender’ é a palavra de ordem

Assim, para esta jornada em particular, o trio do carro #8, tem objectivos bem definidos para este fim-de-semana como referiu Manuel Espírito Santo: “A nossa missão é melhorar os resultados anteriores. Estamos focados nisso e vamos trabalhar nesse sentido. A equipa está motivada e preparada para nos entregar o Ligier o mais competitivo possível”, referiu.

“O ELMS é um campeonato muito disputado com excelentes pilotos. Sou um estreante e tenho muito ainda para aprender, mas acredito que estamos em condições de lutar pelos lugares da frente. Infelizmente esta semana tive doente, com bastante febre, o que limitou e pode vir a limitar o desempenho na corrida. Mas vou procurar ultrapassar isso e fazer o melhor que sei e posso atingir os nossos objectivos”, concluiu Manuel Espirito Santo.

O programa do fim-de-semana das 4h de Le Castellet prevê a qualificação no sábado, dia 15 pelas 13.55h. A corrida terá lugar no Domingo com o arranque previsto para as 10.30h e terá transmissão em: https://www.youtube.com/@EuropeanLeMansSeriesOfficial