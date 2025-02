ELMS: Manuel Espírito Santo dá o salto para os LMP2 com a CLX Motorsport

Manuel Espírito Santo dá mais um passo na sua carreira e agora sobe até a categoria máxima do ELMS, os LMP2. Com este passo, MES aproxima-se do topo do endurance, caminhada que tem feito de forma diligente, sempre com bons resultados.

Manuel Espírito Santo vai competir na categoria LMP2 do European Le Mans Series em 2024 com a CLX Motorsport, estando inserido numa tripulação de luxo, 100% lusófona. Os colegas serão o experiente Pipo Derani e Enzo Fittipaldi no carro #47.

MES iniciou a sua carreira no automobilismo aos 14 anos, estreando em competições de fórmula em 2019. Em 2021 e 2022, competiu no Campeonato Espanhol de F4, onde conquistou os seus primeiros pódios. Em 2023, Manuel mudou-se para as corridas de protótipos, competindo na European Le Mans Series na categoria LMP3 e vencendo a Ultimate Cup Series na categoria Endurance Prototype Challenge.

Após duas temporadas de destaque na LMP3, o jovem de 21 anos terá agora a chance de disputar vitórias e lutar pelo título. Entusiasmado com a nova fase da carreira, inicia a temporada a 6 de abril nas 4h de Barcelona.

“Penso que é um passo importante e natural na minha carreira. As duas últimas épocas foram de aprendizagem e evolução nos LMP3 e aquilo que consegui fazer foi a porta de entrada para a categoria principal no ELMS. Isso deixa-me satisfeito, pois a minha performance e o meu profissionalismo foram notados e traduz-se neste momento muito importante para mim”, começou por referir.

Manuel Espirito Santo tem agora um novo caminho a percorrer: “Há toda uma nova categoria e máquina para aprender, mas pelo que tive oportunidade de ver, o carro é muito bom de conduzir. Estou feliz com a minha equipa, são pilotos com muitas qualidades. Vai ser um ano muito competitivo e espero ser bem-sucedido na estreia”, concluiu.

Antes da primeira corrida da temporada, o pelotão do European Le Mans Series terá um teste oficial a 1 de abril em Barcelona.