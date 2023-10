ELMS: Manuel Espírito Santo “confiante e otimista” para ronda dupla em Portimão | AutoSport

A ronda dupla do European Le Mans Series no Autódromo Internacional do Algarve marca também o final da temporada de estreia de Manuel Espírito Santo na competição europeia de protótipos, tendo o jovem piloto esperança num bom resultado e um bom andamento quando estiver a competir com os seus adversários da classe LMP3.

Ao volante do Ligier LMP3 do Team Virage, Espírito Santo tem vindo a realizar uma temporada de estreia positiva, com um andamento é muito rápido e uma rápida adaptação a esta realidade, depois de ter passado as últimas temporadas nos monolugares e no karting. No entanto, os resultados das corridas não espelham essa performance, por uma série de razões.

“Já realizamos os primeiros testes e os resultados foram ótimos: P2 no primeiro teste e P1 no segundo. Não podia começar da melhor forma. Não posso estar mais confiante e otimista quanto à minha performance”, explicou o jovem na antevisão da ronda dupla de Portimão.

Manuel Espírito Santo foca-se na sessão de qualificação, afirmando que “é nessa altura em que o resultado só depende de mim. Por isso vou dar o meu melhor para conseguir a ‘pole’ e na corrida, no tempo que estiver ao volante conseguir ser rápido, consistente e chegar o mais longe possível”, rematou o piloto português.

A primeira prova do programa do ELMS no AIA, as 4 Horas de Algarve, será realizada na sexta-feira às 15h45, ao passo que a segunda, as 4 Horas de Portimão, terá luz verde às 14h00 de domingo. Ambas as corridas poderão ser seguidas nos canais da Sport TV e no canal de YouTube das European Le Mans Series.