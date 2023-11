ELMS: Manuel Espírito Santo com a Cool Racing em 2024 | AutoSport

Depois de uma excelente época de estreia no ELMS, Manuel Espírito Santo vai integrar em 2024 a estrutura da Cool Racing nos LMP3. Ciente do seu enorme potencial, a Cool Racing atual campeã em título, convidou Manuel Espírito Santo a integrar o seu leque de pilotos onde se inclui outro piloto português, Miguel Cristóvão.

2024 antevê-se assim para Manuel Espírito Santo como ano de consolidação de conhecimentos e também de ambições renovadas.

“2023 foi um ano muito importante na minha carreira. Não só pela estreia numa realidade que desconhecia, mas também por ter conseguido destacar-me em todas as corridas em condições muito complicadas. Isso ficou muito claro para todas as pessoas e acaba por culminar neste convite que me enche de orgulho e satisfação e que me faz querer fazer mais e melhor. Neste momento a Cool Racing é a equipa favorita, a candidata à renovação do título, por isso sei que estou na estrutura certa para poder discutir as vitórias e claro, o título”, começou por dizer.

O European Le Mans Series arranca a 14 de abril em Barcelona e até lá há todo um percurso de preparação que será feito afincadamente por pilotos e equipa técnica: “Vou ter companheiros de equipa rápidos e altamente motivados e estrutura técnica muito conhecedora da realidade do ELMS. Estão reunidos todos os ingredientes, por isso estou muito satisfeito por mais este passo em frente na minha carreira”, concluiu o piloto de Cascais.

Antes mesmo de se concentrar na época de 2024, Manuel Espírito Santo tem este fim-de-semana de 25 e 26 de novembro, a última ronda das Ultimate Cup Series onde poderá conseguir o título de Campeão.