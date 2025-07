ELMS, Manuel Espírito Santo: “Arrisquei tudo o que podia arriscar”

Manuel Espírito Santo terminou as 4h de Imola do European Le Mans Series na quinta posição, após uma grande recuperação. A equipa CLX Motorsport, formada por Manuel, Enzo Fittipaldi e Pipo Derani, partiu de 11.º e chegou a rodar em 3.º, mas uma troca mal calculada para pneus de chuva — seguida de uma penalização de 10 segundos — comprometeu a estratégia. Mesmo assim, Manuel brilhou no seu stint, registando tempos rápidos e recuperando até ao 5.º lugar. Considera o resultado positivo dadas as circunstâncias e valioso para o campeonato.

Quando a chuva surgiu foi o momento decisivo para arriscar, no que acabou por se tornar numa aposta errda: “Nessa altura decidimos arriscar e trocámos para pneus de chuva, mas viria a revelar-se uma decisão errada. A chuva rapidamente parou e tivemos de voltar a colocar ‘slicks’. Para além do tempo perdido com essa troca ainda fomos penalizados em 10 segundos por alegada infração no decorrer da bandeira vermelha. Ou seja, caímos muitas posições e os lugares do pódio tornaram-se uma missão praticamente impossível”, começou por explicar o piloto que este ano se estreia entre os LMP2.

Quando Manel entrou no carro, sabia que tinha de fazer tudo o que tivesse ao seu alcance para recuperar posições e isso ficou bem percetível ao registar tempos sistematicamente entre os mais rápidos: “Arrisquei tudo o que podia arriscar, o carro estava com um ótimo andamento e recuperei até ao quinto posto. Com tudo o que nos aconteceu no decorrer da corrida, o quinto lugar é um bom resultado, sobretudo nos pontos que somamos para as contas do campeonato”, concluiu o piloto português que centra atenções na próxima prova.