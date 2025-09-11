ELMS: Manuel Espírito Santo apto para as 4h de Silverstone
Depois do acidente que protagonizou em Spa-Francorchamps e que o impediu de competir devido a uma fratura no pulso, Manuel Espírito Santo já está de regresso à atividade desportiva depois de confirmada a recuperação. Assim, o jovem piloto português enfrenta este fim de semana. De 13 e 14 setembro, a quinta jornada do European Le Mans Series em Silverstone.
A partilhar a condução do Oreca #47 com Enzo Fittipaldi e Pipo Derani, Manuel está otimista para mais esta jornada: “É bom estar de regresso. Nenhum piloto gosta de ficar de fora das suas corridas. Custou-me ver a última prova à distância, mas felizmente que a recuperação correu bem e que estou apto para competir”, começou por dizer.
Assim, o piloto português vai entrar em pista focado em conseguir o melhor resultado possível: “Gosto bastante desta pista e a chuva que está prevista para este fim de semana pode criar novas oportunidades. Vou dar o meu melhor sempre com a ambição de conseguir o melhor resultado possível. A meta é sempre chegar aos lugares do pódio. Acredito que será possível. Vamos confiar e trabalhar para isso”, disse Manuel Espírito Santo.
O fim de semana de competição prevê a qualificação no sábado, 13 setembro pelas 15.10h e a corrida no domingo, dia 14 pelas 12h. Acompanhar em direto é possível no Youtube do European Le Mans Series.
