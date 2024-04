ELMS, Manuel Espírito Santo: “Acredito que vamos estar a discutir a vitória”

O jovem piloto Manuel Espírito Santo teve ontem o seu arranque para a temporada de 2024 do European Le Mans Series (ELMS), uma vez que decorreram ontem, no Circuito de Barcelona-Catalunha, os testes oficias da competição. A primeira jornada do ELMS tem lugar este fim de semana (12 a14 de abril) naquele circuito catalão.

Manuel Espírito Santo esteve ao volante do Ligier LMP3 da Cool Racing dividindo a condução com os seus companheiros de equipa, Miguel Cristóvão e Cédric Oltramare para preparar da melhor forma o início da temporada. O jovem piloto português, de apenas 20 anos, que apenas se estreou ao volante de protótipos há um ano, tem-se revelado bastante rápido e está muito entusiasmado para o arranque da temporada.

“Os testes foram muito importantes. Tivemos bastante tempo de pista e recolhemos bastante informação, o que nos vai permitir trabalhar para termos o melhor carro possível para a corrida. Fiquei satisfeito com o meu trabalho e desempenho”, começou por explicar Manuel Espírito Santo.

O fim de semana de competição começa na sexta-feira, dia 12 com as sessões de treinos. A qualificação fica reservada para sábado e a corrida no domingo. O piloto luso está muito focado no trabalho. “O ELMS está cada vez mais competitivo, há vários candidatos à vitória. Vamos ter de trabalhar muito e trabalhar bem. Sei que temos os ingredientes necessários. Estou com muita vontade de dar início à corrida para percebermos exatamente a performance de cada um. Acredito que vamos estar a discutir a vitória e isso é muito importante”, explicou.

O programa oficial das 4 Horas de Barcelona, a primeira etapa das European Le Mans Series de 2024, tem o seu início na sexta-feira, com a primeira sessão de treinos livres e o Bronze Test. No sábado disputa-se a segunda sessão de treinos livres e a qualificação, ao passo que a corrida terá luz verde às 10h30 de domingo. Toda ação em pista poderá ser seguida em direto no website da competição, contando a corrida com transmissão na SPORT TV4.