ELMS: Mais dois acidentes violentos em Eau rouge / Raidillon | AutoSport

Não está a ser uma sessão de qualificação nada fácil em Spa para as 4h de Spa. Os pilotos do ELMS em LMP3 e LMP2 viram as suas sessões interrompidas depois de dois violentos acidentes no complexo Eau Rouge / Raidillon.

Nos LMP3, o carro #12 da Racing Experience, com David Hauser ao volante, teve uma saída de pista já na zona de Raidillon , sem consequências de maior para o piloto mas com o seu carro a ficar severamente danificado, numa saída de pista no início da sessão de qualificação, um cenário muito semelhante ao que aconteceu depois das demoradas reparações nas proteções da pista, com o carro #32 da United Autosports, com Nico Jamin ao volante, a sair de pista também na mesma zona, provocando nova interrupção na sessão, com o piloto também a sair aparentemente sem consequências de maior, mas com um carro que provavelmente não voltará a pista. Esta zona da pista volta a ser palco para violentos acidentes, que têm acontecido a um ritmo superior ao que estamos habituados, o que vem dar mais força à necessidade de alterações naquela zona da pista.

🔴 Red flag in the LMP3 qualifying session



The #12 @racingexp car crashed into the tyre wall at Raidillon. Thankfully, David Hauser is out of the car and ok. September 18, 2021