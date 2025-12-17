ELMS: Maior grelha de sempre em 2026

O European Le Mans Series (ELMS) de 2026 contará com a maior grelha da sua história, reunindo 47 carros distribuídos por quatro categorias — LMP2, LMP2 Pro/Am, LMP3 e LMGT3 — ao longo de seis das mais exigentes pistas europeias. O campeonato reforça o seu estatuto como uma das principais plataformas do automobilismo de resistência a nível mundial.

A categoria LMP2 terá 11 carros e apresenta um alinhamento de elevado nível competitivo. Os campeões de 2025, Panis Racing, associam-se à Forestier Racing, enquanto a Inter Europol Competition regressa com os vice-campeões Jakub Smiechowski, Tom Dillmann e Nick Yelloly e volta a inscrever dois carros. IDEC Sport mantém uma operação de duas viaturas, uma delas em parceria com a Genesis Magma Racing. Equipas como Algarve Pro Racing, CLX Motorsport, Proton Competition, United Autosports, Vector Sport e Nielsen Racing completam a grelha.

A LMP2 Pro/Am cresce de 8 para 12 carros. A AO by TF defende o título com a mesma formação, incluindo Louis Delétraz, que procura o seu quinto título na ELMS. AF Corse regressa com François Perrodo, enquanto Algarve Pro Racing, Vector Sport, DKR Engineering, TDS Racing, United Autosports, Rossa Racing by Virage, CLX Motorsport, Duqueine Team e Proton Competition reforçam uma categoria marcada pela diversidade e experiência.

Na LMP3, estarão em pista 10 carros, maioritariamente Ligier JS P325-Toyota, confirmando o papel da categoria como montra para jovens talentos. CLX Motorsport defende o título, enfrentando equipas como DKR Engineering, Eurointernational, Ultimate, Rinaldi Racing, Team Virage, Racing Spirit of Léman e M Racing.

A LMGT3 contará com 14 carros e seis construtores: Corvette, Ferrari, Porsche, Mercedes-AMG, McLaren e Aston Martin. A TF Sport regressa para defender o título com um Corvette Z06. Ferrari é a marca mais representada, com seis carros, enquanto Proton Competition, Iron Lynx, United Autosports, Racing Spirit of Léman, Spirit of Race, GR Racing e Kessel Racing asseguram uma grelha altamente competitiva.

A temporada de 2026 terá seis provas, começando a 12 de abril no Circuito de Barcelona-Catalunha, passando por Le Castellet, Imola, Spa-Francorchamps e Silverstone, e terminando em Portimão, em outubro.

Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l’Ouest:

“A lista de inscritos da European Le Mans Series de 2026 sublinha a vitalidade excecional do campeonato e o seu papel central na pirâmide das corridas de resistência. Uma grelha recorde de 47 carros, uma forte representação em todas as categorias e uma combinação aliciante de equipas estabelecidas e novos concorrentes voltam a destacar a ELMS como uma plataforma de referência para desempenho, competição e desenvolvimento de pilotos. Este nível de compromisso por parte de equipas e construtores é um claro sinal da atratividade do campeonato, e aguardamos com expectativa mais uma temporada altamente competitiva e emocionante, a começar em Barcelona.”

Frédéric Lequien, CEO da Le Mans Endurance Management: