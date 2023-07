ELMS/LMP3: Fim-de-semana complicado para Miguel Cristóvão | AutoSport

Miguel Cristóvão teve um fim-de-semana complicado em Paul Ricard, onde disputou a segunda ronda da época, mas continua na luta pelo título dos pilotos LMP3 do European Le Mans Series.

O português chegava ao circuito francês com aspirações, depois de ter terminado a primeira corrida da temporada no segundo posto, mas a ronda francesa da competição europeia do ACO não se afigurava fácil, uma vez que os pilotos e equipas gauleses tem um conhecimento aprofundado do traçado situado perto de Marselha.

A qualificação correu bem à tripla do Ligier JS P3 da Inter Europol Competition, com Kay Askey a assegurar o terceiro posto da grelha de partida, dando boas perspetivas à formação.

No entanto, logo no início da corrida a equipa viu-se envolvida num toque que obrigou o Ligier a rumar às boxes, perdendo muito tempo.

A partir de então, o piloto português e os seus colegas de equipa, Kay Askey e Wyatt Brichacek, encetaram uma recuperação, que os levou até ao sexto lugar final.

“Foi uma corrida difícil! Os nossos adversários diretos conhecem muito bem esta pista e isso deixou-nos em desvantagem, mas ainda assim estávamos competitivos. No entanto, aquele toque logo no início condicionou a nossa prova e, no final, o sexto lugar foi o máximo a que podíamos aspirar”, afirmou Miguel Cristóvão.

Apesar de um resultado aquém dos seus objetivos, o piloto de Portugal continua na luta pelo título, figurando agora no terceiro posto da classificação pontual, e está apostado em recuperar na próxima etapa das European Le Mans Series. “Queremos sempre mais e já mostrámos que estamos aqui para vencer. Este talvez tenha sido o fim-de-semana da temporada em que estaríamos em maior desvantagem, portanto, vamos continuar a trabalhar para voltarmos a estar na luta pelos lugares do pódio e reforçar a nossa posição na batalha pelo ceptro deste ano”, concluiu Miguel Cristóvão.

Na prova do Le Mans Cup, onde faz equipa com Sasha Lehman ao serviço da M Racing, o português foi obrigado a abandonar devido a problemas técnicos no Ligier JS P3 da equipa francesa.

A próxima etapa de ambas as competições terão lugar em Aragón, Espanha, a 25 e 26 de Agosto.